Sedat Kılınç'tan Ballı Vaad

İYİ Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Sedat Kılınç, Kayseradar canlı ortak yayınında ‘Yol Açık’ programında Kayseradar Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı.

Melikgazi bölgesinde planlanan ev projesinden söz eden İYİ Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Sedat Kılınç; “Ev projemizi 3 farklı bölgede yapacağız. İlk etapta hafif çelikten 5 bin tane tek katlı ev yapacağız. 95 metrekare kapalı alan 100 metrekare de bahçeden oluşan maliyeti de 750 bin TL olan evler olacak. Bu evlerin arsası belediye tarafından, alt yapısı belediye tarafından karşılanacak. Bu evleri dar gelirli asgari ücret ile çalışıp çocuğu olan, emekli olup evi olmayan insanlara vereceğiz ve bu evlere sahip olmak için Melikgazi bölgesinde yaşama şartı koşulacak. Valilikten destek alarak kamuoyuna açık alanda ev kuralarını çekeceğiz 10 bin kişi belirlendikten sonra çekilen kura sonuçlarına göre 5 bin aileyi ilk etapta ev sahibi yapacağız” şeklinde konuştu.