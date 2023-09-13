Sefa'ya acı veda

Fransa'da polis aracının karıştığı olayda yaralanan ve Türkiye'ye getirdikten sonra hayatını kaybeden Sefa Şahin, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

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  • 13.09.2023 14:26
  • Güncelleme: 13.09.2023 16:05
Sefa'ya acı veda
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Fransa’da polis aracının karıştığı olayda yaralanan ve Türkiye’ye getirdikten sonra hayatını kaybeden Sefa Şahin, Kayseri’de son yolculuğuna uğurlandı.

Fransa’nın Elancourt kentinde polis aracı ve bir motosikletin çarpışmasında ağır yaralanan Sefa Şahin’in beyin ölümü gerçekleşmiş ve geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Türkiye’ye getirilmişti. Hastanede tedavi altına alınan genç, 2 gün önce sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Şahin’in cenazesi defnedilmek üzere memleketi Kayseri’ye getirildi. Talihsiz gencin cenazesi, Talas ilçesinde bulunan Dedeoğlu Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Halef Hoca Mezarlığı’nda toprağa verildi. Namaz öncesinde Şahin’in ailesi tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Cenaze namazına Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Sefa Şahin’in ailesi ve vatandaşlar katıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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