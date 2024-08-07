Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı

Pençe-Kilit Harekt Bölgesi'nde arama tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'in şehit olmasının ardından Kırşehir'deki baba ocağına acılı haber verildi.

Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı
Kayseri GündemEditör

Pençe-Kilit Harekât Bölgesi’nde arama tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp’in şehit olmasının ardından Kırşehir’deki baba ocağına acılı haber verildi.

Şehit Astsubay Çavuş Habip Murat Alp’in Çiçekdağı ilçesi Yenimahalle’de yer alan baba ocağına İlçe Kaymakamı, İlçe Belediye Başkanı ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri giderek acı haberi verdi. Şehit Alp’in Çiçekdağı ilçesindeki baba ocağına Türk bayrağı asılırken, taziye çadırı kuruldu. Şehidin babası Ömer Alp’in pandemide vefat ettiği öğrenildi.

Şehit Alp’in cenazesinin harekat bölgesinden alınarak Kayseri’ye, oradan da Kırşehir’e getirilmesi bekleniyor.

İHA
Kayseri Gündem

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