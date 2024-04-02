Şehir Bülteni 59. sayısı ile dijital yayında

Şeffaf ve halka açık olarak hizmetlerini sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2010 yılından bu yana yayımladığı süreli yayını Büyükşehir Belediyesi Şehir Bülteni’nin 59’uncu sayısını dijital platformda yayınladı.

Vatandaşlar, cep telefonu, tablet ve bilgisayarlarından ulaşabileceği Şehir Bülteni sayesinde, büyükşehir belediyesinin gerçekleştirdiği hizmetleri ve hayata geçirdiği projeleri kolaylıkla takip edebiliyor. 59’uncu sayısıyla dijital platformdan vatandaşlara ulaşan Büyükşehir Belediyesi Şehir Bülteni, bu sayısında ‘Başımızın Tacı Kayseri’ manşetiyle okurlarıyla buluştu. Bültende, Büyükşehir Belediyesi’nin birbirinden anlamlı ve önemli yatırımlarının yanı sıra yeni 5 yılda yapılacak projelerin yer aldığı haberler dikkat çekti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Şehir Bülteni başyazısında “Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızın meyvelerini almakta, insanımıza faydalı olmakta, şehrimizi geliştirmekte, genişletmekteyiz. Bu doğrultuda çalışmalarımızı adeta taltif edercesine Sayın Cumhurbaşkanımızın şehrimize ziyareti olmuştur ve Kayseri’nin gönlünde ayrı bir yeri olduğunu ifade ederek gerçekleştirilen yatırımlardan bahsetmiştir ve hep beraber yine durmak yok, koşmaya devam demişizdir” diye konuştu. 5 yıllık süreçte 438 projeye ulaştıklarını, yeni dönemde de çok sayıda özel proje ve yatırımları Kayserililerle buluşturacaklarını söyleyen Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Şehrimiz için yaptıklarımız var, yapacaklarımız var, sevgimiz var, saygımız var, kaygımız, hedeflerimiz, hayallerimiz var, projelerimiz, tecrübemiz var. Tüm bu gerekçelerden hareketle gayretimiz var. 150. Yılda 150 Proje dedik ama aradan geçen 5 yıllık süreçte 438 projeye ulaştık. Cenab-ı Allah’a şükür, kadirşinas halkımıza teşekkür ediyoruz. Yetmez diyoruz, yeni dönemde hedefimizdeki Kayseri’yi, ‘Akıllı ve Dijital Kayseri, Çevreye Duyarlı Kayseri, Sıfır Atık Uyumlu Kayseri, Dirençli Şehir Kayseri ve Üretken ve Rekabetçi Kayseri’ başlıkları altında pek çok proje ve yatırım ile buluşturacağız.”

Şehir Bülteni’nin 59’uncu sayısında, Başkan Büyükkılıç’ın vizyon projelerinin yanı sıra, Ulaşım A.Ş., KAYMEK, Erciyes A.Ş. ve KASKİ’nin faaliyetleri gibi bir çok konu yer alıyor. Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi Şehir Bülteni’nin dijital yayınına www.kayseri.bel.tr adresinde Hizmetler > Online Hizmetler > Şehir Bülteni bölümünden yani https://www.kayseri.bel.tr/e-bulten adresinden ulaşabiliyor.