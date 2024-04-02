Mobilyada 'Moda Show' 20 Nisan'da başlıyor

Kayseri Mobilyacılar Odası ve Kumsmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya; mobilya sektörünün geleceğini etkileyecek önemli çalışmalar yaptıklarını açıkladı. Kumsmall olarak fuarlar ve fuar ayarında büyük çaplı etkinlikler dönemini başlattıklarını dile getiren Başkan Sarıkaya, 20-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirecekleri ’Mobilyada Moda Show’un bu etkinliklerin ilk adımı olduğunu kaydetti.

Kayseri Mobilyacılar Odası ve Kumsmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya; Kayseri sanayisinin gelişimi, ekonomisi ve daha fazla istihdam sağlanması için mobilya sektörünün çok önemli olduğunu söyledi ve daha fazla üretim için daha fazla yeni pazarlar bulunmasının gerekliliğini dile getirdi. Sektörün yeni pazarlar bulabilmesi için online ticaret ve fuarcılık konularında çok önemli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Başkan Sarıkaya, Nisan ayı ile birlikte bu çalışmalara start vereceklerini kaydetti. Mobilya sektörüne canlılık getirmek için çok önemli organizasyonlar planladıklarını ifade eden Başkan Ercan Sarıkaya; "20-28 Nisan tarihleri arasında ’Mobilyada Moda Show’ adı altında bir etkinlik gerçekleştireceğiz. Mobilya’da Moda Show’u Ekim ayından itibaren fuar olarak gelenekselleştireceğiz ve her yıl Nisan ve Ekim aylarında mobilyada modanın ve yeni trendlerin olması gerektiği gibi Kayseri’den belirlenmesini sağlayacağız. Etkinliğimize yurt içi ve yurt dışından önemli sayıda alım heyetleri bekliyoruz. Mobilyada Moda Show’u sadece toptan ticarete yönelik bir etkinlik olarak düşünmüyoruz. Şehrimizdeki ve komşu illerimizdeki vatandaşlarımızı en yeni modelleri görmeye ve etkinliğe özel fiyatlardan yararlanmaya davet ediyoruz. Mobilya almanın tam zamanı olduğunu söyleyebilirim” dedi.

81 ilden 148 oda başkanı geliyor

Mobilyada Moda Show’a Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu’na bağlı 81 ilden 148 oda başkanı ile bu odaların bulundukları illerdeki mobilya mağazalarını da davet ettiklerini dile getiren Başkan Ercan Sarıkaya, “Türkiye Ağaç İşleri Federasyonumuzun başkanı ve yönetim kurulu ile oda başkanlarımız etkinliğimizin 22 Nisan’da yapacağımız resmi açılış töreninde bizimle birlikte olacaklar. Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu’nun Başkanlar Kurulu Toplantısı da aynı gün Kayseri’de yapılacak” diye konuştu.