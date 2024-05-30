  • Haberler
  • Asayiş
  • Şehir dışından uyuşturucu getiren şahıslar yakalandı

Şehir dışından uyuşturucu getiren şahıslar yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, il dışından uyuşturucu madde getirdiği belirlenen 5 şahıs yakalandı.

Şehir dışından uyuşturucu getiren şahıslar yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, il dışından uyuşturucu madde getirdiği belirlenen 5 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordineli olarak çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda 3 şahsın şehirlerarası otobüs yoluyla Kayseri’de başka bir şahsa yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisi alınması üzerine gerçekleştirilen operasyonla toplamda 5 şüpheli yakalandı. Yakalanan şahısların üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda; 527,15 gram uyuşturucu ve uyarıcı maddenin yanı sıra 1 adet de hassas terazi ele geçirildi. Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, şahıslardan 3’ü "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şehir dışından uyuşturucu getiren şahıslar yakalandı
Şehir dışından uyuşturucu getiren şahıslar yakalandı
Şehir dışından uyuşturucu getiren şahıslar yakalandı
Şehir dışından uyuşturucu getiren şahıslar yakalandı
İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Kayseri'de Kur'an kursları yılsonu şenliği düzenlendi
Kayseri'de Kur'an kursları yılsonu şenliği düzenlendi
Büyükşehir'den 990 kişiye arılı kovan
Büyükşehir'den 990 kişiye arılı kovan
Kayseri okul duvarları Mimar Sinan'ın eserleriyle süslenecek
Kayseri okul duvarları Mimar Sinan'ın eserleriyle süslenecek
Başkan Büyükılıç'tan 5 yılda 21 kez ağırladığı ziyaret ettiği Pınarbaşı'ya 500 milyon TL'lik yatırım
Başkan Büyükılıç'tan 5 yılda 21 kez ağırladığı ziyaret ettiği Pınarbaşı'ya 500 milyon TL'lik yatırım
Çocuklarını öldüren baba ile ilgili Savcılıktan açıklama
Çocuklarını öldüren baba ile ilgili Savcılıktan açıklama
Şehir Kültür Dergisi, 53. sayıya ulaştı
Şehir Kültür Dergisi, 53. sayıya ulaştı