Şehir Hastanesi başhekimliğine İbrahim Özcan getirildi
Kayseri Şehir Hastanesi'nde eski Başhekim Serhat Koyuncu'nun istifasıyla başlayan süreçte, geçici olarak Doç. Dr. Ulaş Serkan Topaloğlu başhekim vekili olarak atanmıştı. Şimdi ise Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin eski başhekimi İbrahim Özcan'ın, Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimliği görevine getirilmesi bekleniyor. Özcan'ın göreve başlaması için resmi yazının gelmesi bekleniyor.
Serhat Koyuncu'nun istifasının ardından 2 Aralık'ta görev süresi sona ermişti. Bu süreçte, Doç. Dr. Ulaş Serkan Topaloğlu geçici olarak başhekim vekili olarak görevlendirilmişti. Yeni başhekim olarak İbrahim Özcan'ın atanmasıyla birlikte, hastanede yeni bir dönemin başlaması bekleniyor. Özcan'ın göreve başlaması için gerekli resmi yazının gelmesi bekleniyor.