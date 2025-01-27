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Şehir Protokolü Etkinlik-Sen İstişare Toplantısında bir araya geldi

Etkinlik-Sen (Tüm Etkinlik Sektörü İşveren Sendikası) Kayseri Şubesi, Proje Tanıtım ve İstişare Toplantısı düzenledi.

Şehir Protokolü Etkinlik-Sen İstişare Toplantısında bir araya geldi

 

Toplantıya Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu, Etkinlik-Sen Genel Başkanı Ali Koray Özandaç, MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, Etkinlik-Sen Kayseri İl Başkanı Mustafa Tokgöz ve etkinlik sektörü işletmecileri katıldı.

Toplantıda, Başkan Büyükkılıç, katılımcıların Miraç Gecesi'ni tebrik etti ve Bolu'daki otel yangını ile Konya'da yaşanan bina çökmesi olayında vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi. Etkinlik işletmecilerini bir araya getirecek projelerin önemine vurgu yapıldı ve korsan uygulamalara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Katılımcılar, etkinlik işletmecilerini bir araya getirecek projeler konusunda üzerlerine düşeni yapacaklarını ifade etti.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, toplantının hayırlara vesile olmasını temenni etti. Etkinlik-Sen Kayseri İl Başkanı Mustafa Tokgöz, toplantıya katılanlara ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Haber Merkezi

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