Şehit ailelerinden Şehit Aslan'ın ailesine ziyaret

Niğde'de şehit aileleri Şehit Uzman Çavuş Hikmet Aslan'ın baba ocağını ziyaret etti.

Şehit ailelerinden Şehit Aslan'ın ailesine ziyaret
Kayseri GündemEditör

Niğde’de şehit aileleri; Şehit Uzman Çavuş Hikmet Aslan’ın baba ocağını ziyaret etti.

Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Ömer Demir üyeleri ile birlikte; geçtiğimiz günlerde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonrası şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan’ın Değirmenli Beldesinde bulunan baba evini ziyaret etti. Başkan Ömer Demir; şehidin annesi Gülbahar Aslan ve eşi Kübra Aslan’a Kuran-ı Kerim, şehidin babası İdris Aslan’a ise Türk Bayrağı takdim etti. Şehit Aslan’ın ailesine taziyelerini ileten Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Ömer Demir; "Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyelerimizle birlikte şehadete yürüyen kahraman şehidimiz Uzman Çavuş Hikmet Aslan’ın baba ocağını ziyaret ederek, taziye dileklerimizi ilettik. Rabbim şehidimizin şehadetini kabul, mekanını cennet, makamını ali eylesin" dedi.

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Genel Yayın Yönetmenimizden Eğitim Bir Sen'e ziyaret
Genel Yayın Yönetmenimizden Eğitim Bir Sen'e ziyaret
Yalçın: 'Vatandaşımızın yaşam çıtasını çok yükselttik'
Yalçın: 'Vatandaşımızın yaşam çıtasını çok yükselttik'
Trafikte 50 bin 842 araca sıkı denetim
Trafikte 50 bin 842 araca sıkı denetim
Karpuz tezgahlarda yerini aldı: Kg 10 TL
Karpuz tezgahlarda yerini aldı: Kg 10 TL
Yediği 2 akrepten zehirlenen adam toprağa verildi
Yediği 2 akrepten zehirlenen adam toprağa verildi
Yabancı uyruklu şahsı bıçaklayarak öldürdü
Yabancı uyruklu şahsı bıçaklayarak öldürdü