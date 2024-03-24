Şehit Cennet Yiğit Ortaokulu Basketbol takımı bu yıl Türkiye birinciliği hedefiyle yola çıktı

Bünyan Şehit Cennet Yiğit Ortaokulu basketbol takımı Sivas’ta mücadele edecek ve bu Türkiye birinciliği elde etmek için mücadele sürdürüyor. Takım antrenörü olan Bünyan Gençlik ve Spor Müdürü Ömer Demir ise, “3 yıldır üst üste getirdiğimiz il birinciliği yanı sıra 2022 yılında tek Devlet okulu olarak katıldığımız Türkiye Şampiyonasında 4. olarak döndük, bu dönem şampiyon olarak döneceğimize inancımız tamdır” dedi.

Sporcular, aileleri ve sponsorları 1071 Ahlat Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Pala ortaklığında hazırlana uğurlama gecesinde, annelerin hazırlamış olduğu ikramları alarak etkinliklerle eğlendi. Geceye ise Selçuk amcanın 13. Dev Adam Tahta Bacak sürprizi renk kattı.

1071 Ahlat Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Pala yaptığı açıklamada, “Şehit Cennet Yiğit Ortaokulumuz Rahmeti Rahman'a kavuşan 15 Temmuz Şehidimiz Cennet Yiğit'imizin isminin verildiği bir okul buradan özellikle tüm Aziz Şüheda ‘ya Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Okulumuzun başarılarına sporda yakalamış oldukları bu güzel neticeye gelirsek burada en büyük katkı Basketbol takımımızın hocası Bünyan’ımızın Gençlik ve Spor Müdürü Ömer Demir hocamız. Çünkü kendisi kendi zamanında kendisine ayırması gereken zamanın da birçoğunu Bünyan’ın evlatlarına, sporcularına, gelecek nesillerine ve bu memleketin hayrına bir iş yapabilmek adına adamış bir şahsiyettir. Üç yılı aşkın süredir de başarına başarı katarak devam etmektedir. Televizyon dizilerinde ya da sinema filmlerinde denk gelebileceğimiz bir başarı hikayesi söz konusu. Çünkü karşısına çıkan rakipler; genel itibariyle özel teçhizatlı, özel donanımlı spor salonlarında profesyonel eğitmenler aracılığıyla eğitimlerini tamamlayıp maça çıkan özel okullardan oluşuyor. Bütün bunların hepsini yenerek şampiyonluğu elde edip şimdide Sivas’ta turnuvalara katılacaklar. Ben buradan özellikle en büyük katkıyı ve desteği en büyük de alkışı Ömer Demir hocamız aldığı için ona çok teşekkür etmek istiyorum. Onun haricinde Bünyan’ımızın bu sporcu gençleri bu evlatlarımızın aileleri yekpare bir şekilde Ömer Demir hocamızla birlikte bir bütün oldular. Yani herhangi bir eksiklikleri olduğunda gidermek için cansiperane mücadele ettiler. Yeri geldi bir ailemiz bütün öğrencilerimizin kahvaltılıklarını hazırladı, yeri geldi bir öğlen bir ailemiz bütün öğrencilerin öğlen yemeğini hazırladı bir ve beraber olundu, şehir dışındaki müsabakalarda bizzat destek için yanlarında oldular. Bu Bünyan’ın bir kenetlenmesiydi Bünyan’ın birlik beraberlik ruhunun ortaya çıkmasıydı. Neticede böyle muazzam bir başarı ortaya çıktı. Bir Bünyan’lı olarak destek olmaya devam edeceğiz. Önemli olan başarının bundan sonraki süreçte daha da çok taşlanması değil, elbette bunu istiyoruz ama bu çocuklarımızın bu yavrularımızın sporla uğraşarak bütün kötü alışkanlıklardan uzak bir şekilde sağlıklı nesillerin ortaya çıkabilmesi için Ömer Demir hocamız liderliğinde göstermiş oldukları bu büyük performans bizi ziyadesiyle memnun etti” ifadelerini kullandı.