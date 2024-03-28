Şehit Cennet Yiğit Ortaokulu, Basketbolda Kayseri'yi temsil ediyor

Oynanan müsabakalarda Bünyan Şehit Cennet Yiğit Ortaokulu rakipleri Malatya Özel Lider Ortaokulu nu 110-29 skorla, Sivas Selçuk Ortaokulunu 122-37 skorla, Osmaniye Atatürk Basketbol Takımını 120-28 skorla açık ara mağlup ederek şampiyonluğu Kayseri'ye getirdiler.

Genç takım Tüm Bünyan'lı vatandaşlarca coşkuyla karşılandı.

Antrenör Ömer Demir daha da çoskulu başarılar için çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini, sportmenliğe yakışır bir şekilde kupayı Kayseri'ye getirmek için gereken azim ve gayreti göstereceğini söyledi.