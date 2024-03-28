Şehit Cennet Yiğit Ortaokulu, Basketbolda Kayseri'yi temsil ediyor

Okullararası Küçükler Basketbol Grup maçlarında il birincisi olan Bünyan Şehit Cennet Yiğit Ortaokulu, Sivas'ta oynanan Bölge Şampiyonasında, Kayseri'yi temsil eden grup ünvanıyla karşılaşmaların Bölge Şampiyonu olarak Türkiye Yarı Finallerine katılmaya hak kazandı. 

Şehit Cennet Yiğit Ortaokulu, Basketbolda Kayseri'yi temsil ediyor
Kayseri GündemEditör

Oynanan müsabakalarda Bünyan Şehit Cennet Yiğit Ortaokulu rakipleri Malatya Özel Lider Ortaokulu nu 110-29 skorla, Sivas Selçuk Ortaokulunu 122-37 skorla, Osmaniye Atatürk Basketbol Takımını 120-28 skorla açık ara mağlup ederek şampiyonluğu Kayseri'ye getirdiler. 
Genç takım Tüm Bünyan'lı vatandaşlarca coşkuyla karşılandı. 
Antrenör Ömer Demir daha da çoskulu başarılar için çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini, sportmenliğe yakışır bir şekilde kupayı Kayseri'ye getirmek için gereken azim ve gayreti göstereceğini söyledi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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