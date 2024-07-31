Şehit Haniyye için basın açıklamasına davet

Bu sabah İsrail terör suikastı sonucu Tahran'da şehid edilen Hamas Lideri İsmail Haniyye için ikindi namazı sonrası Kayseri Cumhuriyet Meydanı Bürüngüz Camii önünde gıyabi cenaze namazı kılınacak.

Şehit Haniyye için basın açıklamasına davet
Kayseri GündemEditör

Bu sabah İsrail terör suikastı onucu Tahran’da şehit edilen Hamas Lideri İsmail Heniye için ikindi namazına müteakip Bürüngüz Camii önünde bir basın açıklaması yapılıp şehitler için dua edilecek.

Kayseri Filistin Dayanışma Platformu tarafından yapılan açıklamaya göre; Hamas lideri Şehit İsmail Heniye için Kayseri’de bugün ikindi namazından sonra Bürüngüz Camii önünde İsrail terörü lanetlenecek. Gıyabi cenaze namazı sonrası Filistinli şehitler için dua edilecek.

Ayrıca; Kayseri Filistin Dayanışma Grubu tarafından Şehit İsmail Heniye’nin son vasiyeti olan 3 Ağustos günü gösterileri için geniş çaplı bir organizasyon planlanıyor.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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