Şehit Haniyye için gıyabi cenaze namazı

Bu sabah İsrail terör suikastı onucu Tahran'da şehit edilen Hamas Lideri İsmail Heniye için ikindi namazına müteakip Bürüngüz Camii önünde gıyabi cenaze namazı kılınacak.

Şehit Haniyye için gıyabi cenaze namazı
Kayseri GündemEditör

Bu sabah İsrail terör suikastı onucu Tahran’da şehit edilen Hamas Lideri İsmail Heniye için ikindi namazına müteakip Bürüngüz Camii önünde gıyabi cenaze namazı kılınacak.

Kayseri Filistin Dayanışma Platformu tarafından yapılan açıklamaya göre; Hamas lideri Şehit İsmail Heniye için Kayseri’de bugün ikindi namazından sonra Bürüngüz Camii önünde gıyabi cenaze namazı kılınacak. Gıyabi cenaze namazı sonrası Filistinli şehitler için dua edilecek.

Ayrıca; Kayseri Filistin Dayanışma Grubu tarafından Şehit İsmail Heniye’nin son vasiyeti olan 3 Ağustos günü gösterileri için geniş çaplı bir organizasyon planlanıyor.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

6 bin metrekarelik Kent Müzesi gün sayıyor
6 bin metrekarelik Kent Müzesi gün sayıyor
Allah seni şehit yavrularınla ve Efendimizle (s.a.s) komşu etsin aziz lider...
Allah seni şehit yavrularınla ve Efendimizle (s.a.s) komşu etsin aziz lider...
Türkiye'den İsmail Haniye suikastine sert tepki: Alçakca suikasti lanetliyoruz
Türkiye'den İsmail Haniye suikastine sert tepki: Alçakca suikasti lanetliyoruz
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Tahran'da uğradığı suikastte şehit edildi
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Tahran’da uğradığı suikastte şehit edildi
Asansör boşluğuna düşerek can veren 17 yaşındaki genç işçinin cenazesi defnedildi
Asansör boşluğuna düşerek can veren 17 yaşındaki genç işçinin cenazesi defnedildi
İyi Parti Gik Üyesi Yücel: 'Koskoca belediye Sahabiye Mahallesi içerisindeki boş araziyi ihaleye dahi çıkartamadı'
İyi Parti Gik Üyesi Yücel: 'Koskoca belediye Sahabiye Mahallesi içerisindeki boş araziyi ihaleye dahi çıkartamadı'