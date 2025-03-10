Şehit İbrahim Birol Operasyonu'nda 94 aranan şahıs yakalandı
Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan 1 haftalık çalışmalar neticesinde 16 şahıs tutuklanırken Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile koordineli, eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Şehit İbrahim Birol Operasyonu kapsamında da 94 aranan şahıs yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan 1 haftalık çalışmalar neticesinde; Operasyonlarda toplamda; 3 kilogram 814,77 gram narkotik madde, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Toplamda 24 operasyon kapsamında 60 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı. Öte yandan 16 şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile koordineli, eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Şehit İbrahim Birol Operasyonu kapsamında da 94 aranan şahıs yakalandı.