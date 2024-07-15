Şehit Ömer Halisdemir'in anısına 950 kilometre pedal çevirdiler

8. Ulusal Ömer Halisdemir Bisiklet Turu, Şehit Ömer Halisdemir’in kabrinde tamamlandı. Törene Emekli Korgeneral Zekai Aksakallı da katıldı.

Arnavutköy Belediyesi tarafından 2017 yılından beri her yıl hain darbe girişimi 15 Temmuz şehitlerini ve Ömer Halisdemir’i anmak için düzenlenen Ulusal Ömer Halisdemir Bisiklet Turu’nun 8’incisi, Şehit Ömer Halisdemir’in kabrinde tamamlandı. İstanbul Arnavutköy’den Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu’nun İstanbul 15 Temmuz Şehitler Anıtı’ndan uğurladığı 34 bisikletçi, 6 gün süren yolculukları sonrasında sırasıyla Arnavutköy, Sakarya, Düzce, Bolu, Ankara ve Aksaray’daki şehitliklerden aldıkları toprakları 950 kilometre pedal çevirerek Şehit Ömer Halisdemir’in kabrine ulaştırdılar.

Törene Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Koç, Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Mahmut Okur, İstanbul’dan Niğde’ye pedal çeviren 34 bisikletçi, Şehit Ömer Halisdemir’in ailesi ve sevenleri katıldı. Ayrıca Ömer Halisdemir’e "Bunun sonunda şehadet var" diyerek darbeci general "Semih Terzi’yi vur" emrini veren Emekli Korgeneral Zekai Aksakallı da törene katıldı.

Emekli Korgeneral Zekai Aksakallı, "İhanet şebekelerinin ülkemizin istiklaline geleceğine ihanetlerinin sekizinci yıldönümü. Bütün dünya şunu bilmeli ki bu ülkede Ömerler bitmez. Ülkemizin milli birliği ve bağımsızlığı için şehadete yürüyen şehitlerimizi minnetle anıyorum” dedi.

Zekai Aksakallı, Arnavutköy’den Ömer Halisdemir’in kabrine bisiklet süren sporcuları tebrik ederek teşekkür etti.