Depremde hasar gören öğretmen evi tahliye edildi

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından hasar gören Kayseri Öğretmen Evi tahliye edildi.

Depremde hasar gören öğretmen evi tahliye edildi
Kayseri GündemEditör

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından hasar gören Kayseri Öğretmen Evi tahliye edildi.

6 Şubat’ta 2023’te Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 9 saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.6’lık depremlerden etkilenen Kayseri’de birçok yapıda hasar meydana gelmişti. Depremlerden hasar gören Kayseri Öğretmen Evi’nde de faaliyetler durdurularak, tahliyesi işlemi gerçekleştirilirken, öğretmen evine ziyaretçi giriş ve çıkışı da kapatıldı.

Edinilen bilgiye göre, öğretmen evinde yıkım ya da güçlendirme çalışmalarının yapılacağı Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı yetkililerinin incelemelerinin ardından belli olacak.

Depremde hasar gören öğretmen evi tahliye edildi
Depremde hasar gören öğretmen evi tahliye edildi
Depremde hasar gören öğretmen evi tahliye edildi
Depremde hasar gören öğretmen evi tahliye edildi
İHA
Kayseri Gündem

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