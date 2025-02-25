Şehit polis memuru Birol, toprağa verildi
Kayseri'de uyuşturucu madde ile mücadeleye yönelik düzenlenen operasyon sırasında Narkotik Şube Müdürlüğü personeli Polis Memuru İbrahim Birol (41), geçirdiği kalp krizi sonucu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak görev başında şehit olmuştu.Şehit polis memuru İbrahim Birol, Pınarbaşı'da kılınan cenaze namazı ardından toprağa verildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde ile mücadeleye yönelik düzenlenen operasyon sırasında Narkotik Şube Müdürlüğü personeli Polis Memuru İbrahim Birol (41), geçirdiği kalp krizi sonucu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak görev başında şehit olmuştu.Şehit polis memuru İbrahim Birol için Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. Törenin ardından Şehit Birol, Pınarbaşı’da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Birol’un cenaze törenine ise; Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Volkan Güleryüz, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Müftüsü Durmuş Ayvaz ve il protokolü katılım sağladı.