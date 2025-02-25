208 adet Roma ve Bizans sikkesi ele geçirildi
Kayseri'de jandarma ekiplerinin operasyonu sonucu Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu tespit edilen 208 adet tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi yakalandı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Bu kapsamda ekipler tarafından S.A. isimli şahsın evinde yapılan aramalar sonucunda Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 196 adet sikke, 16 adet obje ele geçirildi. Olayla ilgili S.A’ya adli işlem başlatıldı.