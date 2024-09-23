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Şehit Polis Şeyda Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Ümraniye'de silahlı saldırı sonucu şehit olan Polis Memur Şeyda Yılmaz memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Polis Şeyda Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı
Kayseri GündemEditör

İstanbul Ümraniye’de silahlı saldırı sonucu şehit olan Polis Memur Şeyda Yılmaz memleketi Sivas’ta son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul Ümraniye’de motosiklet hırsızlığı şüphelisini yakalayan ve çıkan arbedede silahlı saldırıya uğrayarak şehit olan Polis Memuru Şeyda Yılmaz’ın (27) cenazesi, İstanbul’da düzenlenen törenin ardından askeri uçakla memleketi Sivas’a getirildi. Baba evinde alınan helalliğin ardından Yılmaz için ikindi namazına mütakiben Ayyıldız Camisi’nde cenaze namazı düzenlendi. Namaza, şehidin annesi Nurgül Yağlı, babası Mehmet Yağlı, kendisi gibi polis memuru olan eşi Semih Yılmaz, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, İl Emniyet Müdür Burhan Akçay, Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Fatih Deveci, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Özgür Kırmızıtaş, bazı il protokol üyeleri, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Namaz öncesinde şehidin eşi ve babası el ele tutuşup birbirlerine destek oldu. Öte yandan şehidin eşi tabutu öperek eşini son yolculuğuna uğurladı.

Yılmaz, kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı Polis Şehitliği’ne defnedildi.

İHA
Kayseri Gündem

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