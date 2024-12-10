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Şehit Tuğgeneral Baydilli'nin naaşı Kayseri'ye getirildi

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde düşen Kara Harp Okulu'na ait helikopterde şehit olan Tuğgeneral İsa Baydilli'nin naaşı Kayseri'ye getirildi.

Şehit Tuğgeneral Baydilli'nin naaşı Kayseri'ye getirildi
Kayseri GündemEditör

Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde düşen Kara Harp Okulu’na ait helikopterde şehit olan Tuğgeneral İsa Baydilli’nin naaşı Kayseri’ye getirildi.

Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde askeri helikopter akaryakıt istasyonunun yanına düşmüştü. 6 askerin şehit olduğu kazada şehitlerden birinin de Kayserili Tuğgeneral İsa Baydilli (52) olduğu öğrenildi. Tuğgeneral Baydilli’nin naaşı, havayolu ile Kayseri’ye getirildi. Askeri havaalanından alınan şehidin al bayrağı sarılı tabuttaki naaşı, Kayseri Devlet Hastanesi morguna getirildi.

Tuğgeneral İsa Baydilli’nin cenazesi, yarın öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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