Şehit Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı

Siyonist saldırıda şehit olan Hamas Lideri yahya Sinvar için 19 Ekim Cumartesi günü Kayseri Bürüngüz Camiinde öğle namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılınacak.

Şehit Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı

Kayseri Filistinle Dayanışma Platformu tarafından Kayseri Cumhuriyet Meydanı Bürüngüz Camiinde 19 Ekim Cumartesi günü öğle namazına müteakip Şehit Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı programı düzenlendi.

Şehit Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Yazar Tuncay, 'Çocuklarımızın kitap okuması için doğru kitaplar tercih etmeliyiz'
Yazar Tuncay, “Çocuklarımızın kitap okuması için doğru kitaplar tercih etmeliyiz”
Erman Toroğlu: ''Ne Kayserispor'un ne de Kayserispor gibi idare edilen kulüplerin daha iyi yerde olmasının imkanı yok''
Erman Toroğlu: ''Ne Kayserispor'un ne de Kayserispor gibi idare edilen kulüplerin daha iyi yerde olmasının imkanı yok''
İldem-Yeşilyurt Sosyal Yaşam Merkezi açılışa hazır
İldem-Yeşilyurt Sosyal Yaşam Merkezi açılışa hazır
Narko Tim'leri okul çevresinde kuş uçurmuyor
Narko Tim'leri okul çevresinde kuş uçurmuyor
Kayseri Halinde faciadan dönüldü
Kayseri Halinde faciadan dönüldü
Konut satışında yılın rekoru kırıldı
Konut satışında yılın rekoru kırıldı