Şehit Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı
Siyonist saldırıda şehit olan Hamas Lideri yahya Sinvar için 19 Ekim Cumartesi günü Kayseri Bürüngüz Camiinde öğle namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılınacak.
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