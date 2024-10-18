Kayseri'nin Tarihi Mahallesi, Uçan Balonlarla Hayal Dolu Bir Yolculuğa Çıkıyor!

Ağırnas ilçesinde balon uçuşuna başlanacağının müjdesini veren Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Nevşehir’deki balon firmalarıyla Ağırnas’ta balon uçurmak için görüşme sağladık. Kasım ayında Ağırnas’ta balonların uçması için sözleştik. Öncelikle kasım ayında Ağırnas’ta koramaz vadisinin üzerinde deneme uçuşları yapılacak” dedi.

Kayseri’de 11-20 Ekim 2024 tarihleri arasında 7'ncisi düzenlenen Kayseri Kitap Fuarı bugün ziyaretçilerine kapılarını açtı. Birbirinden standların yer aldığı geleneksel Kayseri Kitap Fuarı, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınıyla da kitap severlerle buluşacak.

Ağırnas ilçesinde balon uçuşuna başlanacağının müjdesini veren Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Nevşehir’deki balon firmalarıyla Ağırnas’ta balon uçurmak için görüşme sağladık. Kasım ayında Ağırnas’ta balonların uçması için sözleştik. Öncelikle kasım ayında Ağırnas’ta koramaz vadisinin üzerinde deneme uçuşları yapılacak. Ağırnas’ın Nevşehir’e bu kadar yakın hem Erciyes’e bu kadar yakın hem şehre bu kadar yakın olması büyük bir avantaj. İnsanlar burada balonla uçtuklarında yukarıdan Mimar Sinan’ın evini görecekler, Koramaz Vadisi’ni görecekler. Kayseri’de bu kadar yakın bir yerde balon uçuşlarını başlatmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.