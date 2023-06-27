Şehitler bayram arefesinde mezarları başında anıldı

Sivas il protokolü, Kurban Bayramı öncesi şehitlikleri ziyaret etti. Şehitler için kabirleri başında dua edildi.

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  • 27.06.2023 11:05
  • Güncelleme: 27.06.2023 11:05
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Şehitler bayram arefesinde mezarları başında anıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas il protokolü, Kurban Bayramı öncesi şehitlikleri ziyaret etti. Şehitler için kabirleri başında dua edildi.

Sivas’ta Kurban Bayramı arefesinde şehit mezarları il protokolü tarafından ziyaret edildi. Sivas Vali Vekili Şakir Öner Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, Askeri erkân ve kurum müdürleri katıldı. İlk olarak polis şehitliği ziyaret edildi. Kur’an’ı Kerim tilavetinin okunmasının ardından protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Daha sonra Garnizon şehitliğine geçen protokol üyeleri, burada da dua ederek şehit aileleri ile yakından ilgilenerek başsağlığı diledi.

İHA

Kayseri Gündem
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