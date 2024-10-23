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Şehrin 7 farklı noktasındaki çevirmede 8 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 7 farklı noktada asayiş uygulamaları gerçekleştirdi. Uygulamalarda toplamda 25 ekip ve 61 polis görevalırken 149 araç denetlendi, 405 şahıs sorgulandı.

Şehrin 7 farklı noktasındaki çevirmede 8 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Göçmen Kaçakçılığı ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Melikgazi İlçesi Gesi Fatih Mahallesi’nde 4 farklı noktada sabit, 3 farklı noktada seyir halinde olmak üzere 7 farklı noktada 25 ekip ve 61 polis memuruyla asayiş denetimleri gerçekleştirdi. Uygulamalar sonucunda 149 araç ve 405 şahıs sorgulanırken, 2 parça halinde 80 gram uyuşturucu madde ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca, ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan 12 Yıl 6 Ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S isimli şahıs, ‘Vergi Usul Kanununa Muhalefet’ suçundan 5 Yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S.Y. isimli şahıs, ‘Uyuşturucu Madde Kullanmak’ suçundan 10 Ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Y. isimli şahıs, ‘Uyuşturucu Madde Kullanmak’ suçundan aranan ⁠B.K isimli şahıs, ‘Resmi Belgede Sahtecilik’ suçundan aranan K.F. isimli şahıs, ‘Nitelikli Dolandırıcılık’ suçundan aranan U.C.A. isimli şahıs, ‘Nitelikli Dolandırıcılık’ suçundan aranan İ.P. isimli şahıs, ‘Nitelikli Dolandırıcılık’ suçundan aranan H.D. isimli şahıs olmak üzere toplam 8 aranan şahıs yakalandı. 2 şahıs hakkında TCK ‘191 Uyuşturucu Madde Kullanmak’ suçundan, 1 şahıs hakkında ‘6136 SKM’ suçundan, 1 şahıs hakkında ‘TCK 265 Görevli Memura Mukavemet’ suçundan işlem yapılırken, 8 araca trafik yönünden toplam 19 bin 947 lira para cezası uygulandı.

Haber Merkezi

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