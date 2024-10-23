Sahte mahkeme kararıyla işadamı müvekkilini 41 milyon dolandıran avukat yakalandı

Kayserili iş insanıları M.U. (53) ile İ.U.(54)’ya sahte mahkeme kararları düzenleyerek 41 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla suçlanan ve 15 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan firari avukat Orhan Kaftanoğlu (79), Ankara'da yakalandı.

İddiaya göre Kayseri’de küçük ev aletleri üretici firmasının sahibi M.U. ve İ.U. hakkında açılan ve zaman aşımıyla düşen davaya bakan avukat Orhan Kaftanoğlu, iddiaya göre; söz konusu kişileri korkutup gerçeğe aykırı belge düzenletti.

Kayserili iş insanlarının şikayette bulunması sonucu avukat Kaftanoğlu hakkında 'Dolandırıcılık' ve ‘Resmi belgede sahtecilik’ suçlarından dava açıldı. Açılan dava sonucunda sanık avukat 15 yıl 2 ay 15 gün hapis ve 330 Bin TL cezaya çarptırılıp 7 yıl 7 ay boyunca meslekten men etti. Hakkında yakalama kararı bulunan avukat Orhan Kaftanoğlu, bugün Ankara'da yakalandı.