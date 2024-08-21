Şehrin önde gelenlerinden Kayserispor sessizliği

Kayserispor’un sezonun 2’nci haftasında Sivasspor’a 2-1’lik skorla mağlup olduğu müsabaka sonrası başkan Ali Çamlı Olağanüstü Genel Kurul’a gideceklerini açıklamıştı. Kulüpten yapılan açıklamada Olağanüstü Genel Kurul’un 8 Eylül tarihinde yapılacağı açıklandı. Çoğunluk sağlanamazsa 15 Eylül’de yapılacak. Başkan Ali Çamlı’nın, kulübün durumu, temlik ve seçimle ilgili alınan kararı sonrası şehrin idarecileri sessizliğini koruyor. Kayserispor Onursal Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayseri milletvekilleri, belediye başkanları, meslek oda başkanları ve iş insanları sessizliğini koruyor.

KONU HAKKINDA SADECE YÜCEL VE BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ KONUŞTU

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı’nın Olağanüstü Genel Kurul Kararı aldığını açıklamasının ardından konu ile ilgili sadece İYİ Partili Kazım Yücel açıklama yaparken, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise telefonla katıldığı televizyon programında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.