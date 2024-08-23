Şekerbank Kayseri Şubesi yeni binasına taşındı

Kayserililere 1954 yılından bu yana hizmet veren Şekerbank Kayseri Şubesi’nin yeni binasının açılışı yapıldı.

Yeni yerinde hizmet verecek olan Kayseri Şubesi’nin açılışı Şekerbank Bireysel ve Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Aşık’ın katılımı ile gerçekleştirildi. Kayseri Şubesi’ni yeni binasına taşıyan Şekerbank, Kayseri’de finansal hizmetlerin erişilebilirliğini artırarak bölgedeki ekonomik büyümeyi desteklemeyi sürdürecek.

Şekerbank, Anadolu bankacılığındaki uzmanlığıyla 1954 yılından beri faaliyet gösterdiği Kayseri’deki şubesinin yeni binasını açtı. Banka, Kiçikapı Caddesi’nde yer alan şubesini, Vatan Caddesi üzerine taşıdı. Türkiye’nin 7 bölgesine yayılmış ve emsal grubunun yaklaşık 4 katı şube ağına sahip olan Banka’nın Kayseri Şubesi’nin açılışı, Şekerbank Bireysel ve Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Aşık, Şekerbank İç Anadolu Bölge Müdürü Emrah Özdemir ve Şekerbank Kayseri Şube Müdürü Dilek Aydın Çekim’in katılımı ile gerçekleşti. Açılışa, protokol üyeleri ve davetliler katıldı. Organize sanayi bölgeleri ve güçlü üretim kapasitesiyle Türkiye ekonomisinin lokomotiflerinden biri olan Kayseri’nin başarı hikayesinin güçlü bir bileşeni olan Şekerbank, Kayseri Şubesi ile Anadolu bankacılığı misyonunun bir yansıması olarak şehrin güçlü potansiyelini finansman imkanları ile desteklemeyi sürdürecek.

“Kayseri’nin başarı hikayesinin bir parçası olmayı sürdüreceğiz”

Şekerbank Bireysel ve Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Aşık Kayseri’deki yeni şube açılışında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Anadolu’ya özgü bankacılık misyonumuzla Türk bankacılık sektörünün en köklü markalarından biri olarak;1954’ten beri burada; Kayseri’de de var olmanın gururunu taşıyor, yenilenen ve gelişen şubemizle çok değerli Kayserili müşterilerimize daha nitelikli hizmet sunacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şekerbank olarak Kayseri’nin güçlü potansiyelini desteklemek için finansman imkanları sunmaya devam edecek, zengin tarihi ve kültürel dokusuyla Kayseri’nin başarı hikayesinin bir parçası olmayı sürdüreceğiz. Anadolu’nun lokomotif şehirlerinden biri olan Kayseri’de yenilenen ve büyüyen yeni şubemizle hizmet kalitemizi her geçen gün artıracak, yerel bankacılığa ve finansal kapsayıcılığa verdiğimiz önemle, her zaman olduğu gibi çok değerli Kayserili müşterilerimizin yanında olacağız.”