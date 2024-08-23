Melikgazi Belediye Başkanı Toki Semt Pazarını gezdi

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ve AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin, birlikte TOKİ Semt Pazarı'nı ziyaret ederek pazar esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlarla bir araya geldiler.

Melikgazi Belediye Başkanı Toki Semt Pazarını gezdi
Kayseri GündemEditör

Başkan Palancıoğlu, pazar tezgahlarını dolaşarak esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti ve isteklerini dinledi. Vatandaşlarla alışveriş yapmanın keyfini yaşadığını belirten Palancioğlu, "Melikgazi'mizde esnafımızla vatandaşımız bir bütün. Onlarla her fırsatta bir araya gelmekten mutlu oluyoruz" dedi. "TOKİ Semt Pazarımızda esnafımızın taleplerini dinleyerek daha nitelikli hale getirdik." Herkese teşekkür eden Palancioğlu, "Cenab-ı Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" diye konuştu.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Melikgazi Belediye Başkanı Toki Semt Pazarını gezdi
Melikgazi Belediye Başkanı Toki Semt Pazarını gezdi
Bakan Uraloğlu'ndan Hızlı Tren Hattı Şantiyesi'nde özel brifing
Bakan Uraloğlu'ndan Hızlı Tren Hattı Şantiyesi'nde özel brifing
Şekerbank Kayseri Şubesi yeni binasına taşındı
Şekerbank Kayseri Şubesi yeni binasına taşındı
Gündüz peri bacası gece peri masalının yaşandığı köy
Gündüz peri bacası gece peri masalının yaşandığı köy
Onur Gözbaşı: 'Bu kulübe beraber emek verdik, sıkıntı ne ise çözülür'
Onur Gözbaşı: “Bu kulübe beraber emek verdik, sıkıntı ne ise çözülür”
PFDK'dan Kayserispor'a ceza
PFDK’dan Kayserispor’a ceza