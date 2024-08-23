Melikgazi Belediye Başkanı Toki Semt Pazarını gezdi

Başkan Palancıoğlu, pazar tezgahlarını dolaşarak esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti ve isteklerini dinledi. Vatandaşlarla alışveriş yapmanın keyfini yaşadığını belirten Palancioğlu, "Melikgazi'mizde esnafımızla vatandaşımız bir bütün. Onlarla her fırsatta bir araya gelmekten mutlu oluyoruz" dedi. "TOKİ Semt Pazarımızda esnafımızın taleplerini dinleyerek daha nitelikli hale getirdik." Herkese teşekkür eden Palancioğlu, "Cenab-ı Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" diye konuştu.