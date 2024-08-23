Melikgazi Belediye Başkanı Toki Semt Pazarını gezdi
Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ve AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin, birlikte TOKİ Semt Pazarı'nı ziyaret ederek pazar esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlarla bir araya geldiler.
Başkan Palancıoğlu, pazar tezgahlarını dolaşarak esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti ve isteklerini dinledi. Vatandaşlarla alışveriş yapmanın keyfini yaşadığını belirten Palancioğlu, "Melikgazi'mizde esnafımızla vatandaşımız bir bütün. Onlarla her fırsatta bir araya gelmekten mutlu oluyoruz" dedi. "TOKİ Semt Pazarımızda esnafımızın taleplerini dinleyerek daha nitelikli hale getirdik." Herkese teşekkür eden Palancioğlu, "Cenab-ı Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" diye konuştu.