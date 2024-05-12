Şelaleler Diyarı'na davet

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şelaleler diyarı Yahyalı’nın Kapuzbaşı takım şelalelerinden Zamantı Irmağı’ndaki Göksu Şelalesi’ne yaya ulaşımını sağlayan sallanan asma köprünün yenilendiğini hatırlatarak, yeni turizm destinasyonu olan bu turistik mekâna yerli ve yabancı turistleri davet etti.

Tarihi ve doğal zenginlikleri ile Kayseri’nin bir turizm şehri olarak dünya çapında tanınması amacıyla önemli birçok projeyi hayata geçiren Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki büyükşehir belediyesi, dünyanın en büyük şelalelerinden Yahyalı ilçesinde bulunan Kapuzbaşı Takım Şelaleleri için Kayseri Valiliği, Yahyalı Belediyesi iş birliği ile çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, yerli ve yabancı turistleri Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Kayseri Valiliği iş birliği ile diğer kurum ve kuruluşların destekleriyle Yahyalı ilçesinde doğa harikası şelaleleri, yaz kış eksilmeyen suyuyla her mevsim farklı güzellikler ile muhteşem görsel şölen sunan Kapuzbaşı takım şelalelerine davet etti. Yahyalı’nın simgelerinden Göksu Şelalesi’ndeki ömrünü yitirmiş olan ve yenilenen Sallanan Asma Köprü’nün açılışını protokol olarak yaptıklarını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, herkesin Yahyalı’nın bir gerdanlığı gibi duran köprüden geçerek, o heyecanı ve muhteşem manzarayı görmesi gerektiğini vurguladı. Büyükkılıç, Kayseri’nin en önemli turizm yerlerinden biri olan bu bölgenin turizme kazandırılması için adeta kurum ve kuruluşlarla el ele verip bir seferberlik başlatıldığını söyleyerek, asma köprünün yenilenen çehresi ile bölgenin güzelliğine güzellik kattığını ifade etti.

Avrupa standartlarında yolların yanı sıra bu önemli hizmetin de Yahyalı’ya yakıştığını kaydeden Başkan Büyükkılıç, insanların rahatlıkla dinleneceği, keyifli bir şekilde vakit geçireceği böyle bir güzel ortama yerli ve yabancı turistleri davet etti.