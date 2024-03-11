Selçuklu, Osmanlı Ve Danışmentgazi halkı Başkan Palancıoğlu'nu bağrına bastı

31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında 3 mahallenin kapsadığı Eskişehir Bağları Bölgesi Mahalle Buluşması’na katılan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu mahalle halkının coşkusu ve büyük ilgisiyle karşılandı.

Danışmentgazi Sosyal Tesislerinde düzenlen ve mahalle halkının yoğun ilgi gösterdiği programa TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, MHP İlçe Başkanı Enes Kalın, Kayseri Kadın Kolları İl Başkanı Meral Koşar, Melikgazi Kadın Kolları İlçe Başkanı Nazlı Sözduyar, Melikgazi Meclis üyesi adayları ve muhtar adayları da katıldı.

Melikgazi’de gerçek belediyecilik hizmetleri ile birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Palancıoğlu, “Tüm mahalle muhtarlarımızla 58 mahallemizde birçok hizmet yaptık. Seçim çalışmalarımız kapsamında mahalle halkımıza yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatmaya devam ediyoruz. Türkiye’de corona ve büyük bir deprem yaşadık. Deprem bölgelerinde de hizmet ederek 2 çarşı ve 2 adet yaşam alanı kurduk. Bu sıkıntılara rağmen ilçemizde rekor hizmetler ürettik. Birçok mahallemizin acil olan ihtiyaçlarını giderdik. Bizler el ele verdikçe, gençlerimizin önünü açtıkça ülkemizin sırtını kimse yere getiremez. Bu bölgemiz Kayseri’nin en yoğun nüfuslu yeri. Bu bölgeye okullar, sağlık ocağı, sosyal tesis, kapalı pazar yeri yaptık. Biz ne yapsak sizlere az. İnşallah bu hizmetleri daha da ileri taşıyacağız. Kayseri belediyecilik açısından son derece önemli şehir. Tüm belediyeler olarak el ele verdik Kayseri’mize birçok hizmet kazandırdık. Gece gündüz çalışıp Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Bilge Lider Sayın Devlet Bahçeli’nin başını dik tutmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Bu güzel programın düzenlenmesinde emeği geçen Melikgazi Meclis Üyemiz Sayın Rıfat Açıkgöz, AK Parti ve MHP İlçe teşkilat mensuplarımıza teşekkür ederim. Bu vesile ile tüm hemşehrilerimizin Ramazan Ayı’nı da tebrik ederim” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Gece gündüz demeden hem şehrimizi, hem ilçelerimizi geliştirmek adına gayret gösteriyoruz. Rutin belediyecilik açısından Kayseri’miz dillere destan işler yapıyor. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla işlerimizi yapıyoruz. Sizlere layık olmak için çalışıyoruz. Kayseri’mizde durmak yok, koşmaya devam diyoruz. İnşallah huzur içinde bir seçim geçireceğiz. Sizlere güvenerek 17-0 diyerek, 31 Mart’ta yeniden destan yazacağız” diye konuştu.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ise, “Kayseri’de cumhur ittifakı olarak el ele yürümeye devam ediyoruz. Ülkemizin daha da büyümesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Adeta yürümüyor, koşuyoruz. Yapılan çalışmalar ortada. Bunlarla beraber istikrarın sürmesi lazım. İstikrar çok önemli. Hizmetlerimizi giderek artıracağız” dedi.