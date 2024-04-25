Semt Pazarı'nda yeşillikler ucuzladı

Kayseri’de vatandaşlar alışveriş için semt pazarının yolunu tutuyor. Yaz ürünleri de tezgahlarda yerini alırken Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Perşembe Pazarı’ndaki sebze ve meyve fiyatlarını derledik.

Çileğin 35 kilosu lira ile 75 lira arası, eriğin 15 kilosu lira ile 100 lira arası, portakalın kilosu 10 lira ile 25 lira arası, kabağın kilosu 15 lira ile 25 lira arası, havucun kilosu 15 lira ile 20 lira arası, patlıcanın kilosu 10 lira ile 20 lira arası, salatalığın kilosu 10 lira ile 20 lira arası, muzun kilosu 50 lira ile 65 lira arası, elmanın kilosu 15 lira ile 30 lira arası, yeni dünyanın kilosu 30 lira ile 50 lira arası, domatesin kilosu 15 lira ile 20 lira arası, patatesin kilosu 12,5 lira ile 20 lira arası, maydanozun kilosu 5 lira ile 10 lira arası, kırmızı lahananın kilosu 15 lira ile 25 lira arası, karnabaharın kilosu 30 lira ile 50 lira arası, mantarın kilosu 50 lira ile 120 lira arası, soğanın kilosu 15 lira ile 25 lira arası, çağlanın kilosu 10 lira ile 30 lira arası, biberin kilosu 15 lira ile 50 lira arası, dolmalık biber 20 lira ile 25 lira arası, çeri domatesin fiyatı 25 lira ile 30 lira arası, karnabaharın kilosu 30 lira ile 50 lira arası değişen fiyatlarla alıcı buluyor.

Yeşil fasulyenin kilosu 50 liradan, armudun kilosu 50 liradan, kivinin kilosu 30 liradan, sarımsağın kilosu 100 liradan, karpuzun kilosu 12,5 liradan ıspanağın kilosu 10 liradan, semizotunun 10 kilosu liradan, marulun kilosu 15 liradan, yeşil soğanın kilosu 10 liradan satışa sunuluyor