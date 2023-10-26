Semt pazarında en ucuzu havuç

Kayseri'de vatandaşlar alışveriş için semt pazarlarının yolunu tutuyor. Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi’ndeki Perşembe Pazarı’nda ise yoğunluk yaşanırken tezgahlar sezon sonu sebze ve meyveleriyle renklendi. Bu haftanın sebze ve meyve fiyatlarını da sizler için derledik.

Pazar tezgahlarında ürünlerin en ucuz ve en pahalı fiyatları: Soğan 10 lira ile 12,5 lira arası, patates 12,5 lira ile 15 lira arası, domates 20 lira ile 25 lira arası, salatalık 12,5 lira ile 15 lira arası, limon 10 lira ile 15 lira arası, üzüm 25 lira ile 30 lira arası, biber 15 lira ile 20 lira arası, patlıcan 10 lira ile 12,5 lira arası, muz 29 lira ile 35 lira arası, mandalina 10 lira ile 12 lira arası, nâr 15 lira ile 25 lira arası, armut 25 lira ile 35 lira arası, cennet hurması 35 lira ile 50 lira arası değişen fiyatlarla alıcı buluyor.

Tezgahlarda, marul 15 liradan, maydanoz ve dereotu 10 liradan, ıspanak ve pırasa 15 liradan, mantar 40 liradan, elma 12,5 liradan, havuç 10 liradan, incir 25 liradan, kivi 30 liradan satışa sunuluyor.