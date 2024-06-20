Semt Pazarında kabak 10 liraya kadar düştü

Kayseri'de vatandaşlar alışveriş için semt pazarlarının yolunu tutuyor. Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Perşembe Pazarı’ndaki sebze ve meyve fiyatları şu şekilde;

Domatesin kilosu 25 lira ile 30 lira arası, salatalık 25 lira ile 30 lira arası, biber 30 lira ile 50 lira arası, patlıcan 20 lira ile 25 lira arası, kabak 10 lira ile 20 lira arası, bamya 30 lira ile 80 lira arası, muz 50 lira ile 60 lira arası, üzüm 40 lira ile 60 lira arası, limon 20 lira ile 50 lira arası, mantar 70 lira ile 100 lira arası, patates 15 lira ile 16 lira arası, soğan 12,5 lira ile 15 lira arası, kira 35 lira ile 100 lira arası, kırmızı erik 20 lira ile 25 lira arası, çilek 60 lira ile 75 lira arası, kayısı 20 lira ile 50 lira arası değişen fiyatlarla alıcı buluyor.

Mısır 10 liradan, karpuz 18 liradan, kavun 20 liradan, marul 20 liradan, dere otu 10 liradan, semiz otu 15 liradan, ıspanak 20 liradan, kuru soğan 15 liradan, maydonoz 10 liradan, elma 16 liradan, armut 25 liradan satışa sunuluyor.