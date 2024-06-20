Ücretsiz olunca 3 günde 30 bin kişi ziyaret etti

Özellikle bayramlarda yoğun ilgi gören Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, Başkan Memduh Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda ziyaretçilerine kapılarını ücretsiz olarak açtı.

Kurban Bayramı’nın 1’inci günü kapalı olan hayvanat bahçesi, bayramın 2, 3 ve 4’üncü günlerinde Kayserililer ve şehir dışından gelen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi 3 günde 30 bin kişiyi ağırlarken hem eğlenen hem öğrenen minikler başta olmak üzere hayvanat bahçesini ziyaret eden ve birçok türden hayvanı ilk defa yakından görme fırsatı bulan vatandaşlar, bayrama özel ücretsiz ziyaret uygulamasından dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ettiler.