Semt pazarında limon 20 liradan tezgahta

Kayseri’de vatandaşlar alışveriş için semt pazarının yolunu tutuyor. Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Perşembe Pazarı’nda da sonbaharın gelmesiyle tezgahlardaki yaz ürünleri yerini kış ürünlerine bırakmaya başladı.

Pazar tezgahlarında ise; üzümün kilosu 50 lira ile 75 lira arası, domatesin kilosu 35 lira ile 40 lira arası, limonun kilosu 10 lira ile 20 lira arası, mantarın kilosu 100 lira ile 120 lira arası, sarımsağın kilosu 100 lira ile 150 lira arası, patlıcanın kilosu 20 lira ile 25 lira arası, kabağın kilosu 25 lira ile 40 lira arası, , yeşil fasulyenin kilosu 40 lira ile 50 lira arası, bamyanın kilosu 40 lira ile 70 lira arası, karnabaharın kilosu 30 lira ile 70 lira arası, narın kilosu 25 lira ile 35 lira arası, mor lahananın kilosu 20 lira ile 50 lira arası, muzun kilosu 35 lira ile 60 lira arası, havucun kilosu 15 lira ile 20 lira arası, değişen fiyatlarla alıcı buluyor.



Öte yandan kavunun adedi 25 liradan, salatalığın kilosu 35 liradan, soğanın kilosu 10 liradan, maydanoz 10 liradan, tere 10 liradan, reyhan 10 liradan, nane 10 liradan, ekşimen 10 liradan, dereotu 10 liradan, ıspanak 30 liradan ,yeşil soğan 20 liradan satışa sunuluyor.