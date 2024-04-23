Serkan Koç Muaythai şampiyonluk serisini sürdürüyor

16-21 Nisan 2024 tarihlerinde Antalya’da Türkiye Muaythai Şampiyonası düzenlendi.

Şampiyonada Hikmet Spor Kulübü sporcusu Sercan KOÇ, 63,5 kiloda bir kez daha Türkiye Şampiyonu oldu. Bugüne kadar 9 Türkiye şampiyonluğu olan Sercan bu yılda kimseye kaptırmayarak 10. kez şampiyon oldu.

Sercan Koç, elde ettiği başarı ile avrupada ve dünyada ülkemizi temsil edecek. Önceki yıllarda Avrupa ve Dünya şampiyonluğu bulunan Sercan, bu yılda yeni şampiyonluklara gözünü dikti.