Servis aracıyla servis minibüsü çarpıştı: 11 yaralı
Sivas Bulvarı'nda servis aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı.
Kaza, saat 23.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Beyazşehir Mahallesi, Sivas Bulvarı üzerinde meydana geldi. M.H. idaresindeki otomobil, R.Ş.‘nin kullandığı servis aracı ile çarpıştı. Kazada, serviste bulunan 8 kişi ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği yolda ulaşım kontrollü şekilde sağlanırken polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. Yaralıların tamamının sağlık durumlarının ağır olmadığı öğrenildi.