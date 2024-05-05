Kayserispor 2 maçta 4 puan aldı

Süper Lig'de 6 maç üst üste kazanamayan Kayserispor oynadığı son 2 maçından 1 galibiyet ve 1 beraberlik alarak hanesine 4 puan yazdırdı.

Kayserispor 2 maçta 4 puan aldı
Kayseri GündemEditör

Süper Lig’de 6 maç üst üste kazanamayan Kayserispor; oynadığı son 2 maçından 1 galibiyet ve 1 beraberlik alarak hanesine 4 puan yazdırdı.

Süper Lig’de mücadele veren Kayserispor, ligde oynadığı son 2 maçından 1 galibiyet ve 1 beraberlikler ile ayrıldı. Pendikspor’u yenerek galibiyet özlemine son veren Kayserispor, son 2 maçta 4 puan topladı. Ligin 34. haftasında deplasmanda Pendikspor’u 2-1 yenerek 3 puanın sahibi olan Kayserispor, ligin 35. haftasında ise dün sahasında Fatih Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı.

Son 2 maçta 4 puan alarak 35. haftayı 41 puanla kapatan Kayserispor, ligin 36. haftasında deplasmana Fenerbahçe’ye konuk olacak.

İHA
Kayseri Gündem

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