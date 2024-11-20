Sevindirici haber geldi: İkiz dağcı kızlar Hacer Ormanlarında bulundu

Yahyalı Aladağlar'da 16 Kasım’da kaybolan Belaruslu ikiz dağcılar Valentino ve Mariao İvankova’yı arama çalışmaları hava koşulları elverdiği ölçüde tüm zorluklara rağmen 5 gündür aralıksız arayan arama ekiplerinden sevindirici haber geldi. Belaruslu ikiz kız kardeşler Hacer Ormanlarında sağ olarak bulundu.

JAk ve AFAD ekipleri organizasyonunda havadan ve karadan yapılan arama çalışmalarına Turkuaz, Anda ve İHH arama ve kurtarma ekipleri de katıldı.

Sevindirici Haberi Kayseri Valisi Gökmen Çiçek Verdi

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek dağcı kayıp kızların Hacer ormanlarında sığıdıkları yerde sağ olarak bulunduğunun müjdesini verdi. Sağlık durumlarının iyi olduğu ifade ediliyor.