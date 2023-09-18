Siber ahiler geliyor

Kayseri'de düzenlenen Ahilik Haftası Kutlamalarında konuşan Şaban Çopuroğlu, 'Yılın ahisi seçilirken, yılın siber ahisi de seçilsin istiyoruz' dedi.

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  • 18.09.2023 13:21
  • Güncelleme: 18.09.2023 15:40
Siber ahiler geliyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de düzenlenen Ahilik Haftası Kutlamalarında konuşan Şaban Çopuroğlu, “Yılın ahisi seçilirken, yılın siber ahisi de seçilsin istiyoruz” dedi.

Ahi Evran Zaviyesi’nde düzenlenen törene katılan AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu; burada yaptığı konuşmada, Ahiliğin esnaf, tüccarla birlikte siber güvenlik konusunda çalışan mühendislere de verilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye’de ilk olacak bir uygulamayı teklif ettiklerini söyleyen Çopuroğlu, “Bugün 38’ncisi düzenlenen Ahili Haftası etkinliklerine katıldık. Güzel bir kutlama oldu. Esnafımızın ve tüccarımızın onurlandırıldığı güzel bir atmosferdi. Dünya değişiyor. Biliyorsunuz bir de siber güvenliğimiz ve dijital güvenliğimiz var. Bu mecrada çok çalışkan, gayretli ve bir o kadar da genç insanımız var. Güzel işler yapıyorlar. Biz belki de Türkiye’de ilk defa olacak bir şeyi teklif ediyoruz. Bundan sonra yılın ahisi seçilirken, yılın siber ahisi de seçilsin istiyoruz. Çünkü bu işe hükümetimiz önem ve değer veriyor. Bunun gündeme gelmesi lazım. Özellikle siber ve dijital konularda güzel işler yapan kardeşlerimizin de ödüllendirilmesi ve gündeme taşınmasının faydalı olacağı kanaatiyle Türkiye’de ilk defa olmak şartıyla yılın siber ahisini teklif ediyoruz. Çünkü ahilik teşkilatı 1205 yılında Kayseri’den başlamış. Bundan sonrada siber ahide Kayseri’den başlar diye düşünüyoruz. Vali bey de sağ olsunlar destek verdiler. Seneye de böyle bir çalışma yapılması gerektiğini söylediler. Çünkü burada özellikle sayısını birçok insanın yüzbinlerce kez ifade ettiği dijital mecrada görünmeyen kahramanlarımız var. Çok çalışkan dünyada ses getiren siber aleminde çalışan başarılı mühendislerimiz var. Bugünden tezi yok siber ahinin seçilmesi elzem diye düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Vali Çiçek onay verdi

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’te siber ahi seçme konusuyla ilgili olarak özel bir çalışma yapacaklarını ifade ederek, “Teklifi gerçekten önemsedim. Siber alemde başka bir dünya var. Çocuklarımızda oradan alışveriş yapıyorlar. Orası farklı bir dünya ve Kayseri’de de ticari bir pay var. Bence Türkiye’de ilk olabilir. Biz sanal alemdeki ticari satışlarda ahlaklı davrananlar içinden de bir ahi seçebiliriz. Kadın-erkek diye ayırmayalım. Ahi ahidir. Ama sanal alemle ilgili özel bir çalışma yapalım. Türkiye’de ilk olmuş olsun" şeklinde konuştu.

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