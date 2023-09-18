Vekil Arıkan: 'Yeni Sivil Anayasaya karşı değiliz'

Saadet Partisi (SP) Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, Yahyalı ilçe kongresinde konuştu. Arıkan yeni anayasa yapılmasının gündeme getirilmesini ekonomik sıkıntıların üstünü kapatmak amacıyla yapıldığını ifade etti.

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  • 18.09.2023 10:22
  • Güncelleme: 18.09.2023 15:45
Vekil Arıkan: 'Yeni Sivil Anayasaya karşı değiliz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Saadet Partisi (SP) Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, Yahyalı ilçe kongresinde konuştu. Arıkan; yeni anayasa yapılmasının gündeme getirilmesini ekonomik sıkıntıların üstünü kapatmak amacıyla yapıldığını ifade etti.

SP Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan; "12 Eylül darbesinin ardından darbeciler, antidemokratik uygulamalarla ülkeyi kontrol edebilmek için askerin ’sorgulanamaz’ kararları ile 1982 anayasasını hazırlatmıştı. Malumunuz yeni anayasa sürecini, askerî yönetimin belirlediği ’Danışma Meclisi’ yürütmüştü. Anayasanın oylanacağı referandum birtakım yasakların gölgesinde gerçekleştirilmiş süreçte aleyhte konuşmak yasaklanmıştı. Anayasa 7 Kasım 1982’de halk oyuna sunuldu. Postal sesleri, özgürlük ortamını bastırmış, Kenan Evren de cumhurbaşkanı olmuştu. Böylece o günün muktedirleri de kendi iktidarları için ‘sınırsız’ bir yetki elde etmişlerdi. Yıllar içinde Türkiye 12 Eylül’ün antidemokratik uygulamaları ile yüzleşti. Ve 1982 Anayasası 23 kez değiştirildi. Buranın altını çiziyorum 23 kez değiştirildi. Bu 23 değişimin 12’si AK Parti döneminde oldu. 177 maddelik anayasanın 30’u aynı maddelerde olmak üzere toplam 134 hükmünde değişikliğe imza attı. Ve 2017’de bir yönetim sistemi değişikliğine gidildi. Şimdi iktidar yeniden, başka hiçbir derdimiz yokmuş gibi, yeni anayasa tartışmasını başlattı. Sihirli bir ses onlara ’Anayasayı değiştirin’ diyor. Peki bu arkadaşlarımıza bu anayasa perileri niçin geliyor? Bu memleketin esas meselelerin konuşulmasını istemiyorlar. Bu milletin esas sorunların konuşulmasını istemiyorlar. Devleti değil algıyı yönetmek istiyorlar” dedi. Tartışmaları ortaya çıkaranların hedefinde kamplaştırma politikası olduğunu belirten Arıkan; "Bu oyunun kuralı çok basit arkadaşlar. Anayasa tartışmaları ile insanlar kamplaştır. Kim daha demokrat, kim darbeci bunları belirle. Kendini vatanperver ilan et, ötekileri vatan haini. Sonra? Ne ekonomi konuşulsun, ne iç güvenlik konuşulsun, ne de dış politika. Şimdi ben biliyorum, bazı yandaş arkadaşlar hemen bu bölümleri kesecek ve şöyle bir süslü başlık ile medyaya girecek ’Yeni Anayasa’ya Karşılar’. Yahu arkadaşlar şunu anlayın artık; biz sizin keyfi uygulamalarınıza karşıyız. Sizin bu keskin dilinize karşıyız. Mesele bundan ibaret” şeklinde konuştu.

Mahmut Arıkan konuşmasını; “Şuna buradan bir açıklık getirmek istiyorum. Biz Yeni Sivil Anayasa’ya karşı olamayız. Elbette bu metin sivilleşmeli, Türkiye’mize yakışır bir mutabakat metni olmalıdır. Memlekette adaleti, hukukun üstünlüğünü ve özgürlüğü temin etmelidir. Ancak şu anda belirsiz, tartışmalı zeminleri terk edip, teşkilat çalışmalarımıza odaklanmak için en doğru andayız. Şimdi geçmişe bakıp, inancımıza sarılıp; bu umutsuzluk ikliminden Türkiye’yi çıkarmak Saadet Partisi teşkilatlarının görevidir. Bu durumda iş yine haziruna, bize, teşkilatlarımıza düşmektedir” şeklinde sürdürdü.

Saadet Partisi Yahyalı ilçe kongresinde İbiş Demirci seçilerek güven tazeledi.

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İHA

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