Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu. Siber Güvenlik Başkanlığı'nın görev ve yetkileri de detaylı olarak açıklandı.

Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu. Kararnameye göre Siber Güvenlik Başkanlığı'nın görev ve yetkileri belli oldu. Başkanlığın görev ve yetkileri şu şekilde belirlendi:

Siber güvenliğin sağlanması amacıyla politika, strateji ve hedefleri belirlemek, eylem planları hazırlamak, mevzuat çalışmalarını yürütmek, ilgili faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak, bunların etkin şekilde uygulanmasını takip etmek.

Siber güvenlik konusunda bilinçlendirme, eğitim ve farkındalığı artırma çalışmaları yürütmek.

Siber güvenlik ve bilgi güvenliğini destekleyici projeler yürütmek.

Siber güvenlik alanında kamu, özel sektör ve üniversiteler arasındaki işbirliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak.

Siber güvenlik ekosistemi ile yerli ve milli ürün ve teknolojilerin geliştirilmesine ve yerli girişimcilerin dünya pazarında rekabetçi konuma gelmesine yönelik çalışmalar yapmak.

Siber güvenliğe ilişkin ihtiyaç duyulan alanlarda Ar-Ge ve teknoloji transferi yapmak.

Acil durum ve kriz yönetim planları oluşturmak
Siber güvenlik ile ilgili yurtiçinde veya yurtdışında düzenlenen tatbikat, etkinlik ve fuarlara katılımın özendirilmesine yönelik çalışmalar yürütmek.

Siber güvenlik zafiyetlerinin tespit edilmesi amacıyla çalışmalar yürütmek.

Siber güvenlik alanındaki kapasitenin kritik alanlara yönlendirilmesi ve mükerrer yatırımların önlenmesi için öncelikli siber güvenlik alanlarını belirlemek.

Siber güvenlik acil durum ve kriz yönetim planları oluşturmak, bu planlar çerçevesinde ortak operasyon merkezleri kurmak.

Siber güvenlik alanında kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilecek teşviklere ilişkin görüş bildirmek.

Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Haber Merkezi

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