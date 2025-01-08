Otobüste kavga eden 5 şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından "Otobüste Başlayan Kavga Çimlerin Üzerinde Devam Etti" konulu paylaşım ile ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde; H.U. (51), A.N.U. (21), A.N.U. (25), E.E. (25) ve T.U. (23) isimli şahıslar yakalandı. Olay anında elinde silah olan ve hakkında 9 adet suç kaydı bulunan T.U. (23) isimli şahıs gözaltına alınarak suça konu 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirilip, şahıslar hakkında gerekli adli işlem başlatıldı.