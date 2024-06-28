Sıcak havalar farklı canlı türlerini de getiriyor

Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, ısınan havalarda yapılan ilaçlamanın doğru şekilde olması gerektiğini söyleyerek, “Havaların ani ısınması şehir merkezlerinde daha önce görülmeyen canlıların da görülmesine sebep oldu” dedi.

Hava sıcaklığının aniden yükselmesinin şehir merkezlerinde farklı canlı türlerinin görülmesine sebep olduğunu ifade eden Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, “Mevsimler ve iklimler artık değişmeye başladı. Hava sıcaklıkları bir anda değişti ve yaz dönemine çok hızlı bir geçiş yapmış olduk. 10-15 derece birden yükselebilen ve 37-38 derecelere gelen bir sıcaklık artışı oldu. İster istemez de tabii ki daha önce kırsalda yaşayan veya örnek veriyorum şehir merkezlerinde görülmeyen ama normalde bizim habitatımızın içinde olan canlılar da ister istemez şehir merkezlerinde veya vatandaşların kırsala gittiği yerlerde su kenarı gibi olan yerlerde vatandaşlarımız değişik türlerle de karşılaşabildiler. Bu da hava sıcaklıklarının aşırı artmasıyla birlikte bu canlıların da aktif hale gelmesini tetiklemiş oldu. Tabii bunlar da gerek sarıkız dediğimiz böcek olsun veya diğer örümcek türleri olsun birçoğu gece serinde aktif olan ve avlanan canlılar. İster istemez de vatandaşlarımız bu canlılarla karşılaşıyor. Tabii bazen korkutucu durumlar da olabiliyor vatandaşlar açısından” dedi.

“Doğru ilacı doğru şekilde uygulamak önemli”

Ergül, ilaçlama yaparken doğru ilacın doğru şekilde kullanılmasının önemli olduğunu söyleyerek, “Her canlının bir döngüsü var. Yaşamlarıyla ilgili ya da ilaçlanmaları ile ilgili bir durum da söz konusu. Mesela en basitinden yaz döneminde en çok muzdarip olduğumuz kısımda sineklerle ilgili örnek verecek olursak eğer burada sokucu sineklere karşı kullanılacak ilaçlar etken olarak ayrıdır, karasineklere karşı kullanacağımız ilaçlar farklıdır. Burada da diğer haşerelere karşı özellikle sarıkız olsun, yılan ve akrep gibi bu canlılara da uygun ilacı ya da çevreden uzaklaşması için olan ilaçlar var. Bunu da nasıl temin edebiliriz dersek de bu işin uzmanlarıyla ilgili, ki ilaçlama şirketleri olsun, sağlık kuruluşları olsun ya da onun haricinde hekim arkadaşlarımızdan da yardım alarak, ki bunların hepsi çevre ve halk sağlığı ile ilgili de ilaçlardır. Burada doğru ilacı doğru zamanda ve doğru şekilde uygulamak çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

Fiziksel olarak da tedbirlerin alınması gerektiğini söyleyen Ergül, “Doğru ilaçlamanın yanında da vatandaşlarımızın fiziksel olarak da alabileceği önlemler var. Yaşam alanında özellikle havalar ısınınca merkezden kırsalda bulunan evlere göçler de başladı vatandaşlar tarafından. Burada da ister istemez her zaman dediğimiz gibi bu canlılar su ve gıda ihtiyaçlarını karşılamak için evlerin içine de girebiliyor. Bunun da en basit yollarından bir tanesi kapı ve pencere girişlerine sineklik takmak. Canlıların girip çıkabileceği bodrum katları olsun, diğer alanlar olsun kıştan kalan yazlık bakımlarını yapıp tedbirlerini alabilirler. Ayrıca bahçeli evlerinde de bu canlıların gece özellikle avlanma dönemlerinde su veya gıdaya ulaşmaları için evlerine biraz daha uzak bölgelere gıda ve su bırakırlarsa evlere girmelerini engellemiş olurlar” dedi.