Silah kaçakçıları polisten kaçamadı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından ruhsatsız silah satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 2 kişi yakalandı.

Silah kaçakçıları polisten kaçamadı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından ruhsatsız silah satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 2 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte ruhsatsız silah satışı yapan şahısların tespitine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda T.Y. (43) ve A.K. (29) yakalanırken, yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, bin 257 adet tabanca fişeği ve 69 adet tüfek kartuşu bulundu.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, yakalanan şahıslar da gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Köyde mahsur kalan vatandaştan belediyeye çağrı
Köyde mahsur kalan vatandaştan belediyeye çağrı
Çöken çatının altında mahsur kalan karı koca kurtarıldı
Çöken çatının altında mahsur kalan karı koca kurtarıldı
Hulusi Akar'dan Nevşin Mengü'ye şok dava: 100 Bin Lira tazminat talebi
Hulusi Akar'dan Nevşin Mengü'ye şok dava: 100 Bin Lira tazminat talebi
Tüketiciler Birliği'nden vakıf evlerinin yüzde 900'lük kira artışına tepki
Tüketiciler Birliği'nden vakıf evlerinin yüzde 900'lük kira artışına tepki
İtfaiye'den 'kar' mesaisi
İtfaiye'den 'kar' mesaisi
257 mahallenin yolu daha ulaşıma açıldı
257 mahallenin yolu daha ulaşıma açıldı