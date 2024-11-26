Silah kaçakçıları polisten kaçamadı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından ruhsatsız silah satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 2 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte ruhsatsız silah satışı yapan şahısların tespitine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda T.Y. (43) ve A.K. (29) yakalanırken, yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, bin 257 adet tabanca fişeği ve 69 adet tüfek kartuşu bulundu.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, yakalanan şahıslar da gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.