İki kardeş ile aynı aileden 5 kişinin karıştığı silahlı kavga nedeniyle açılan davada sanıkların yargılanmasına devam edildi. En son yapılan duruşmaya tutuklu sanıklar S.Ç. ile M.Ç., tutuksuz sanık M.U., mağdur sanık R.G. ile taraf avukatları katıldı. Mağdur A.M.U., müştekiler Ü.U., D.Ü. müşteki sanık B.U. duruşmaya katılmadı. Duruşmaya tekerlekli sandalye ile gelen tutuksuz sanık M.U., “Silah sıktılar bana doğru tutunca fırça ile ailemi korumaya çalıştım. Fırçanın R.G.’ye değip değmediğini bilmiyorum. Olay nedeniyle hala tedavi görüyorum” dedi. Mağdur sanık R.G. ise “B.U. bana kürekle vurdu. M.U. neyle vurdu hatırlamıyorum. Ben 2 hafta yoğun bakımda yattım şikayetçiyim” dedi. Tutuklu sanıklardan M.Ç. “Silah doğrultulan birisi fırça almaya gitmez. Silah çekseydik kasıtlı çekmiş olurduk. Tanıklar akrabalarıdır onlar yanlış beyan veriyor. Olayın kasıtlı yapılmadığı belli. Benim elimde ateşli yada kesici bir şey yoktu tahliyemi istiyorum” diye belirtti. Diğer tutuklu sanık S.Ç. de, “Kafalarında güzel bir şey kurmuşlar. Ben karşı tarafı tanımam etmem. Ağabeyimi darp ediyorlardı. Orada bize de saldırdılar. Biz mi çok suçluyuz onlar mı çok masum? Yaşanmış olayı inkar etmiyorum. Bize de saldırdılar silah patladı doğru. Ağabeyimi darp ettiklerini kimse söylemiyorum. Yaşanan olay nedeniyle pişmanım tahliyemi talep ediyorum” diye konuştu. Mahkeme heyeti tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.