  • Haberler
  • Asayiş
  • Silahlı kavgada bir kişi av tüfeğiyle hafif yaralandı

Silahlı kavgada bir kişi av tüfeğiyle hafif yaralandı

Oymağaç Mahallesi'inde meydana gelen olayda D.K. isimli şahıs M. adındaki şahsın ateşlediği av tüfeğinden çıkan saçmalar nedeniyle bacağından hafif yaralandı.

Silahlı kavgada bir kişi av tüfeğiyle hafif yaralandı

Olay saat 18.00 sıralarında Kocasinan İlçesi Oymağaç Mahallesi 3109’uncu Sokakta meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerinde çıkan silahlı kavgada soy ismi öğrenilemeyen M. isimli şahıs ile D.K. arasında kavga çıktı. M. aracında buluna av tüfeği ile D.K.’yı bacağından yaraladı. Tüfekten çıkan saçmalar nedeniyle çevredeki 3 araç da hafif zarar meydana geldi.

 Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri MTTB 'Mavi Gözyaşı Doğu Türkistan' Konferansı ve Sergisi Gerçekleştirdi
Kayseri MTTB "Mavi Gözyaşı Doğu Türkistan" Konferansı ve Sergisi Gerçekleştirdi
Ayşe Böhürler: 'Türkiye Yapay Zekâ ve Teknolojide Güçlü Bir Gelecek İnşa Ediyor'
Ayşe Böhürler: “Türkiye Yapay Zekâ ve Teknolojide Güçlü Bir Gelecek İnşa Ediyor”
AFAD İl Müdürü Genç: 'Deprem tedbirleri alınmadığında, istenmeyen davranışlar ortaya çıkıyor'
AFAD İl Müdürü Genç: “Deprem tedbirleri alınmadığında, istenmeyen davranışlar ortaya çıkıyor”
Elitaş'ın yardımcılığına İzzet Buzkan atandı
Elitaş’ın yardımcılığına İzzet Buzkan atandı
İmam Hatipliler ringlerde ter döktü
İmam Hatipliler ringlerde ter döktü
Milletvekili Baki Ersoy'dan Trafik Güvenliği İçin Yeni Kanun Teklifi
Milletvekili Baki Ersoy’dan Trafik Güvenliği İçin Yeni Kanun Teklifi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!