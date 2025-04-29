Silahlı kavgada bir kişi av tüfeğiyle hafif yaralandı
Oymağaç Mahallesi'inde meydana gelen olayda D.K. isimli şahıs M. adındaki şahsın ateşlediği av tüfeğinden çıkan saçmalar nedeniyle bacağından hafif yaralandı.
Olay saat 18.00 sıralarında Kocasinan İlçesi Oymağaç Mahallesi 3109’uncu Sokakta meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerinde çıkan silahlı kavgada soy ismi öğrenilemeyen M. isimli şahıs ile D.K. arasında kavga çıktı. M. aracında buluna av tüfeği ile D.K.’yı bacağından yaraladı. Tüfekten çıkan saçmalar nedeniyle çevredeki 3 araç da hafif zarar meydana geldi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.