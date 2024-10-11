Silahlı kavgada yaralananlar davacı olmayınca tutuklu sanık tahliye edildi

Olay Melikgazi İlçesi’nde meydana geldi. Yaşanan kavgada iddiaya göre F.Y. evinin penceresinde nönce havaya daha sonra kalabalığa karşı ateş etti. Açılan ateş sonucu S.Ç. ayağından yaralandı. Kavga nedeniyle açılan davanın karar duruşmasına müşteki S.Ç., tutuklu mağdur sanık F.Y. tutuksuz sanık S.A., müşteki tutuksuz sanıklar S.Z. ile S.Ç., mağdur sanık F.Y., taraf avukatları, sanıklardan E.Y. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada konuşan tutuksuz sanık S.A., “Ben S.Z.’ye vurmadım. Onun fotoğrafını ‘hayat kadını aramak serbest’ diye paylaşmadım. F.Y. dayımı silahla yaraladı. Ben de o ruh haliyle şahsın evine taş atmış olabilirim” dedi. Müşteki S.Ç., “Taşla kim yaralandı bilmiyorum. F.Y. dayım S.Ç.’yi yaraladı. F.Y.’nin babası ‘sık öldür’ diye söylüyordu” dedi. Duruşmaya SEGBİS ile katılan sanık E.Y., “Ben kimseyi azmettirmedim. Kimseye de vurmadım. Karşılıklı kavga oldu” diye belirtti. S.Ç. bir diyeceğim yok. F.Y. bize ateş etti. Kendimi yere attım. Şikayetim yok” ifadesinde bulundu. Mağdur – tutuklu sanık F.Y. ise, “Ben 11 aydır tutukluyum. S.Ç:’nin elinde satır vardı. Havaya 3 e ateş ettim. O anın şoku ile bir el de yere doğru ateş ettim. Kavga oldu korkutmak amaçlı sıktım. Aramızda sulh oldu” dedi. Müşteki sanık S.A. 1 yıl 8 ay hapis cezası alırken cezası ertelendi. S.Ç. 1 yıl 9 ay 27 gün hapis cezası aldı. F.Y. 6 yıl 10 ay hapis cezası aldı. S.Z. 5 bin 10 lira idari para cezası, E.Y. ise 6 ay 22 gün hapis cezası aldı.