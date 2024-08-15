Silahlı saldırı sonucu ölen Mustafa Dever'in kardeşi: Ağabeyim uyuşturucu şebekesinin oyununu bozduğu için öldürüldü 

Geçen hafta Talas İlçesi Harman Mahallesi’nde meydana gelen olayda Mustafa Dever, A.C. tarafından silahla vurularak öldürüldü. Şüpheli A.C. ve olayı birlikte yaptıkları değerlendirilen beraberindeki diğer şüpheliler aynı gün yakalanırken Mustafa Dever de olaydan bir gün sonra defnedildi.

Olayın farklı yansıtılmaya çalışıldığını kaydeden merhum Mustafa Dever’in kardeşi Mehmet Fatih Dever, “Ben inşaat mühendisi olarak çalışmaktayım. Babam Mustafa Dever emekli öğretmendir. Talas’ın yerlisiyiz. Geçtiğimiz hafta ağabeyim Mustafa Dever silahla yaralanarak rahmetli oldu. Birçok haber yayınlandı. Olayın evinin bahçesinde olduğu, alacak - verecek mevzuları olduğu gibi birçok iddia öne sürüldü. Olay evimizin bahçesinde değil şüphelilerin evinin yakınlarında olmuştur. Bizde çok detayına hakim değiliz. Bu olay söylendiği gibi ağabeyimin evinin bahçesinde olmadı. Şüpheli şahısların evinin bahçesinde oluşmuş. Bizde olayı 2 saat sonrasında öğrenebildik. Olayı detaylarıyla araştırmak istediğimizde emniyet güçlerin tarafından şahısların yakalandığını öğrendik. Biz bazı hususlara ulaşarak, bilgiler edindik. Ağabeyim geçmiş dönemlerde başından tatsız olaylar geçmiş bir insandı. Ama kendisi 3 üniversite bitirmiş, ticaretle uğraşan, bizlere ve herkese yardımı dokunmuş olan birisidir. Ağabeyimle ilgili şöyle bir bilgi edindik; bir uyuşturucu şebekesinin ellerinde gençleri zehirleyecek madde üreterek sattığının bilgisini edinmiş. Ağabeyim her zaman, ‘içene bir şey diyemem ama, kimsenin çoluk çocuğunun yeni başlatılmasının taraftarı değilim, başlatmaya çalışanı da bulursam hepsini mümkün mertebe uzak tutmaya ve bunları yapmaması konusunda telkin etmeye çalışıyorum’ derdi” diye konuştu.

“AĞABEYİM UYUŞTURUCU MADDEYİ EMNİYET GÜÇLERİNE ULAŞTIRMAK İÇİN ÇABA SARFETTİ”

Mehmet Fatih Dever konuşmasının devamında, “Bu olaydan öncesinde ağabeyim uyuşturucu imalatının yapıldığı bir ortama denk geliyor. Şahıslara ‘bu üretimi yapmayın, gençleri size zehirletmem’ diyor ve sözlü tartışma yaşanıyor. Adamlar olay yerinden uzaklaşıyor. Ağabeyim eğer ihbar yaparsam ‘bunlar polis gelene kadar malzemeleri tekrar buradan götürür bende yakalatamam’ düşüncesi ile malzemeleri bir araç ile güvenli bir depoya götürüp kilitliyor ve emniyet kaynaklarına bununla ilgili bilgi vermek için mücadele veriyor. Bizim edindiğimiz bilgiye göre kendisi direk bunu polise götürebilirdi fakat, ‘gammazcı’, ‘ispiyoncu’ gibi bir şekilde anılmamak ve ailemizin can güvenliğini tehlikeye atmamak adına her şeyin kamera kayıtları altında oluştuğuna güvendiği için rahat bir şekilde kendini ifade edebileceğini düşünerek bu işi yapıyor. Fakat o gün adamlarla karşılaştığında bugün bu işi bitireceğim demesinin üzerine edindiğimiz bilgiler doğrultusunda orda bir şekilde pusu kurularak susturulmak amacıyla kavga süsü verilmeye çalışılarak ağabeyim öldürülmüş. Biz bu bilgileri edindiğimizde bu maddelerin bulunduğu yeri tespit ettik. Maddelerin ne olduğunu anlamak açısından araştırdık, araştırmamız neticesinde geçmiş uyuşturucu operasyonlarından alınan ham maddeler listesine baktığımızda isimlerini gördüm. Daha sonra yüklü miktarda değişik maddelerin uyuşturucu olabileceğini düşünerek dün bu saatlerde Kayseri Narkotik Şube Müdürlüğüne 112 üzerinden ihbarımızı gerçekleştirdik. Böyle bir durum olduğunu ve bu durumdan ötürü abimin bu olaya kurban gittiğini ilettik. 112 üzerinden yaptığımız ihbar neticesinde buraya Narkotik Polis ve Olay Yeri İnceleme ekipleri geldi. Tespitlerini yaparak yüklü miktarda uyuşturucu olduğunu teyit ettiler. Maddeleri teslim ederek bilgi alma tutanağı verdik. Emniyet güçlerimiz dün gece bizim olayımızdan yola çıkılarak birçok kişinin gözaltı sürecini başlatılmış ve birçok uyuşturucu madde teslim alınmıştır. Keşke Ağabeyim bu maddeleri zamanında teslim edebilseydi de bu hadise yaşanmasaydı, onu susturdular. Biz abimin yarım bıraktığı işi tamamladığımızı düşünüyoruz. Biz Kayseri’de işi gücü belli olan, bilindik bir aileyiz. Şunu söylemek isteriz ki ne bir alacak verecek davası, ne de başka bir kavga söz konusunun olmadığına esas olayın gizlenmek istendiğine inanıyoruz. Bizim tahminlerimiz ve dünkü yapılan operasyonun arkasından emniyet güçlerinin bu kadar maddenin var olması birçok insanın canına tehlikede oluştururdu demesi bizi bu noktaya getirdi. Abim inşallah yattığı yerde rahattır. Ağabeyimin yarım bıraktığı işi tamamladık. Gençler bu gibi olaylara dikkat etsinler ve uzak dursunlar. Allah emniyet güçlerimize kolaylık versin” diye belirtti.

“PİYASA DEĞERİ 30-40 MİLYON TL CİVARINDA OLAN YAKLAŞIK 3 KİLOGRAM UYUŞTURUCU MADDE POLİS EKİPLERİNE ULAŞTIRILMIŞTIR”

Mehmet Fatih Dever son olarak, “Piyasa değeri 30-40 Milyon TL civarında olan yaklaşık 3 kilogram hazır halde uyuşturucu madde ile üretim için kullanılan ham maddeler emniyet güçlerine teslim edildi. Ağabeyim bizim de can güvenliğimiz tehlikeye girer düşüncesiyle kendisi direk emniyete götürüp teslim edememiş, emniyet güçleri ile iletişim kurarak en güvenli şekilde teslim etme yolunda ilerlemiş. Lakin elim hadise olunca her şey ortada kalmış” dedi.