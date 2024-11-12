Sinan Kaloğlu ile 8 puan

Kayserispor, yeni teknik direktörü Sinan Kaloğlu ile çıktığı 4 maçta 8 puan topladı.

Süper Lig’de 12 puana ulaşan Kayserispor’da yeni teknik direktör Sinan Kaloğlu ile çıktığı 4 maçta da yenilmedi. Kayserispor serüvenine Gaziantep FK ile start veren Sinan Kaloğlu, Hatayspor, Adana Demirspor ve Kasımpaşa maçlarında da takımın başında sahaya çıktı. Teknik Direktör Burak Yılmaz nezaretinde 4 maça çıkan Kayserispor, sahasında oynadığı Gaziantep FK ve Adana Demirspor ile berabere kalırken deplasmanda oynadığı Hatayspor ve Kasımpaşa maçlarını da kazanmayı başardı.

Sinan Kaloğlu yönetimindeki Kayserispor, son 4 maçında rakip filelere 5 gol atarken kalesinde ise 3 gol gördü.