Sinan Kaloğlu ile 8 puan

Kayserispor, yeni teknik direktörü Sinan Kaloğlu ile çıktığı 4 maçta 8 puan topladı.

Sinan Kaloğlu ile 8 puan
Kayseri GündemEditör

Kayserispor, yeni teknik direktörü Sinan Kaloğlu ile çıktığı 4 maçta 8 puan topladı.

Süper Lig’de 12 puana ulaşan Kayserispor’da yeni teknik direktör Sinan Kaloğlu ile çıktığı 4 maçta da yenilmedi. Kayserispor serüvenine Gaziantep FK ile start veren Sinan Kaloğlu, Hatayspor, Adana Demirspor ve Kasımpaşa maçlarında da takımın başında sahaya çıktı. Teknik Direktör Burak Yılmaz nezaretinde 4 maça çıkan Kayserispor, sahasında oynadığı Gaziantep FK ve Adana Demirspor ile berabere kalırken deplasmanda oynadığı Hatayspor ve Kasımpaşa maçlarını da kazanmayı başardı.

Sinan Kaloğlu yönetimindeki Kayserispor, son 4 maçında rakip filelere 5 gol atarken kalesinde ise 3 gol gördü.

İHA
Kayseri Gündem

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